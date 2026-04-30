JP Morgan Chase & Co.

Brenntag SE Underweight

09:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Underweight" belassen. Die Resultate hätten die Markterwartungen moderat übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Der Jahresausblick des Chemikalienhändlers sei unverändert./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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