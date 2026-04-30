Brenntag Aktie
Marktkap. 9,08 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Underweight" belassen. Die Resultate hätten die Markterwartungen moderat übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Der Jahresausblick des Chemikalienhändlers sei unverändert./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Underweight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
61,64 €
|Abst. Kursziel*:
-28,62%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
62,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-30,09%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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