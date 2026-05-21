Brenntag Aktie
Marktkap. 8,49 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Underweight" belassen. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Die Anleger dürften also das zweite Quartal nicht allzu hoch hängen, denn ein schwaches zweites Halbjahr und auch 2027 rücke die strukturellen Probleme der Branche wieder in den Fokus: Immense Überkapazitäten und immer stärkere Konkurrenz bei Spezialprodukten aus China und dem Rest Asiens. Der Chemikalienhändler Brenntag gehört laut Udeshi zu den Unternehmen, bei denen er besonders deutlich vom Marktkonsens abweicht./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Underweight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
58,12 €
|Abst. Kursziel*:
-24,29%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
57,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-23,88%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|08:36
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
|08:36
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|15.05.26
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|13.05.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG