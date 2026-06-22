Brenntag Aktie
Marktkap. 7,78 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" belassen. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind wieder die Oberhand, nachdem der durch den Nahost-Krieg bedingte Auftrieb nachgelassen habe, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Aktien des Chemiehändlers Brenntag gehören zu den am schwächsten eingeschätzten Werten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Underweight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
53,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
54,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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