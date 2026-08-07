Brenntag Aktie
Marktkap. 9,13 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
AI Analyse
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Resultate seien stark und lägen nahe an den Konsensschätzungen, schrieb Chetan Udeshi in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers habe vom Konflikt im Nahen Osten profitiert und höhere Verkaufspreise erzielen können./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Underweight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
61,64 €
|Abst. Kursziel*:
-28,62%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
62,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-29,06%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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