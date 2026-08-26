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Symbol BNTGF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Brenntag SE Underweight

08:01 Uhr
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
60,62 EUR 0,20 EUR 0,33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 44 auf 47 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi hob am Mittwoch seine kurzfristigen Gewinnprognosen für den Chemikalienhändler angesichts des besseren Starts des Großteils der Branche ins dritte Quartal. Dies liege im Einklang mit den Konjunktur-Frühindikatoren. Udeshi tut sich aber schwer damit, die aktuelle Dynamik auf 2027 zu projizieren. Es sei nicht leicht, den aktuellen Auftrieb durch den Nahost-Krieg vom grundlegend problematischen Trend zu trennen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 19:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Underweight

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
61,06 €		 Abst. Kursziel*:
-23,03%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
60,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,47%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Brenntag Neutral UBS AG
14.08.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Brenntag Halten DZ BANK
13.08.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-Adhoc: Brenntag SE raises operating EBITDA guidance for the fiscal year 2026
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Brenntag SE publishes preliminary operating EBITDA for the second quarter of 2026 and increases its guidance for the financial year 2026
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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