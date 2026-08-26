Brenntag Aktie
Marktkap. 8,77 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
AI Analyse
Brenntag SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 44 auf 47 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi hob am Mittwoch seine kurzfristigen Gewinnprognosen für den Chemikalienhändler angesichts des besseren Starts des Großteils der Branche ins dritte Quartal. Dies liege im Einklang mit den Konjunktur-Frühindikatoren. Udeshi tut sich aber schwer damit, die aktuelle Dynamik auf 2027 zu projizieren. Es sei nicht leicht, den aktuellen Auftrieb durch den Nahost-Krieg vom grundlegend problematischen Trend zu trennen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 19:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Underweight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
61,06 €
|Abst. Kursziel*:
-23,03%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
60,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,47%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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