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JP Morgan Chase & Co.

Brenntag SE Underweight

09:01 Uhr
Brenntag SE Underweight
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Brenntag SE
58,08 EUR 0,62 EUR 1,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag nach dem Kapitalmarkttag von 47 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Wachstums- und Effizienzambitionen des Chemikalienhändlers nähmen zu, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Aber die Umsetzung bleibe die entscheidende Hürde./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Underweight

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
57,50 €		 Abst. Kursziel*:
-13,04%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
58,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,91%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

09:01 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
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