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Broadcom Aktie

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Broadcom Sector Perform

14:21 Uhr
Broadcom Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Broadcom
305,85 EUR 0,85 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri geht optimistisch in den Quartalsbericht des KI-Konzerns, wie er am Dienstag schrieb. Pajjuri geht davon aus, dass die Erwartungen dank des Netzwerk-Geschäfts leicht übertroffen und die Geschäftsjahresziele etwas aufgestockt werden. Im Fokus stehe der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027. Die Nachfrage nach den KI-Chips (TPU) bleibe solide./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Broadcom Sector Perform

Unternehmen:
Broadcom		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 356,74		 Abst. Kursziel*:
12,13%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 356,82		 Abst. Kursziel aktuell:
12,10%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 513,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

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