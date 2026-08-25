Broadcom Aktie
Marktkap. 1,46 Bio. EURKGV 77,57 Div. Rendite 0,64%
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Symbol AVGO
AI Analyse
Broadcom Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri geht optimistisch in den Quartalsbericht des KI-Konzerns, wie er am Dienstag schrieb. Pajjuri geht davon aus, dass die Erwartungen dank des Netzwerk-Geschäfts leicht übertroffen und die Geschäftsjahresziele etwas aufgestockt werden. Im Fokus stehe der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027. Die Nachfrage nach den KI-Chips (TPU) bleibe solide./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Broadcom Sector Perform
|Unternehmen:
Broadcom
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 356,74
|Abst. Kursziel*:
12,13%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 356,82
|Abst. Kursziel aktuell:
12,10%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 513,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
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