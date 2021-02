NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BT Group nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Pence belassen. Die Quartalszahlen der Telekommunikationsgesellschaft sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Schätzungen seien leicht übertroffen worden./mf/mis