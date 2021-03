NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BT Group vor einem mit Spannung erwarteten Bericht der Regulierungsbehörde Ofcom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Pence belassen. Hierbei gehe es um den künftigen regulatorischen Rahmen für das Glasfasernetz und mithin um Entscheidendes für die Wachstumsperspektiven der BT Group, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden die dem Konzern eingeräumten risikobereinigten Erträge und die Dauer der neuen Vorgaben für die Branche. Bei einer langen Laufzeit könnten sich die voraussichtlich hohen Investitionen von BT bezahlt machen./bek/mis