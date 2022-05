HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Borussia Dortmund aus Bewertungsgründen von 8,00 auf 5,60 Euro angepasst, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Vizemeisterschaft habe sich der Fußballverein einen Platz in der lukrativen Champions League gesichert, schrieb Analyst Philipp Sennewald in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun sei der Anlegerfokus bereits auf die verheißungsvolle neue Saison gerichtet./edh/ajx