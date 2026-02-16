DAX 24.801 -0,5%ESt50 5.979 -0,1%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 8,6680 -1,6%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.619 -1,0%Euro 1,1846 +0,0%Öl 68,07 -0,7%Gold 4.919 -1,5%
Marktkap. 358,17 Mio. EUR

KGV 66,72 Div. Rendite 1,53%
WKN 549309

ISIN DE0005493092

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

08:11 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Die Kosteninflation beim BVB habe das Umsatzwachstum im zweiten Geschäftsquartal überlagert, schrieb Trion Reid am Montagabend. Er lobte aber kluges Management bei einer attraktiven Aktienbewertung. Im zweiten Geschäftshalbjahr stehe das Abschneiden in der Champions League im Fokus./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BVB (Borussia Dortmund)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3,23 €		 Abst. Kursziel*:
54,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,56%
Analyst Name:
Trion Reid 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

