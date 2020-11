HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Borussia Dortmund nach einem Treffen mit Vertretern des Managements von 8,50 auf 7,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Vertreter des Fußball-Bundesligisten hätten realistisch dargelegt, wie sehr die Virus-Pandemie alle Bereiche des Unternehmens treffe, schrieb Analyst Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf längerfristige Sicht aber dürfte der Markenwert intakt bleiben./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben