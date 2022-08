FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Lars Vom-Cleff nannte die Resultate in einer am Freitag vorliegenden Studie "einen Hinweis auf Sonne am Horizont". Es gebe erste Signale dafür, dass die Geschäfte des IT-Dienstleisters im zweiten Halbjahr wieder in Schwung kommen./bek/mis