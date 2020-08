HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das zweite Quartal des IT-Dienstleisters sei nicht so schlecht wie befürchtet verlaufen, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Rückgänge sollten zum Einstieg genutzt werden./mf/nas