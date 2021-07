HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Cancom nach dem Verkauf seines Geschäfts in Großbritannien und Irland an eine Telefonica-Tochter von 70 auf 73 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Dieser Verkauf sei ein weiterer positiver Aspekt, zumal der IT-Dienstleister einen sehr guten Preis erzielt habe, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem könne sich Cancom nun auf seine Kernregionen Deutschland und Österreich fokussieren./ck/bek