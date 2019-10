HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Cancom angesichts der Übernahme von Novosco auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Tim Wunderlich sprach in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion von einem wertsteigernden Deal. Die Akquisition erweitere das Portfolio bei Managed Services und den Kundenstamm in Großbritannien mit verlässlichen Beziehungen im öffentlichen Bereich oder im Gesundheitssektor. Dies bringe Cross-Selling-Möglichkeiten mit sich./tih/zb



