HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Cancom von 65 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister sei dem nachlassenden Geschäftsklima in Deutschland besonders stark ausgeliefert, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kürzte daher auf breiter Basis seine Schätzungen. Dennoch bleibe er optimistisch gestimmt angesichts einer attraktiven Bewertung der Papiere und der Rolle, die Cancom bei der Digitalisierung der öffentlichen Hand spiele./tih/zb