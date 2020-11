NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Zwar habe er seine Margenschätzungen an die neuen Ziele des IT-Dienstleisters angepasst, dennoch sei das solide dritte Quartal ein ermutigendes Zeichen einer baldigen Erholung, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer Rückkehr zu einem hohen prozentual einstelligen Wachstum im neuen Jahr./ck/bek