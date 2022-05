NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Der sehr früh gesenkte Ausblick entspreche dem des Wettbewerbers Bechtle, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresstart sei aber deutlich schwächer./ag/bek