NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse attestierte dem IT-Dienstleister am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf die Quartalszahlen noch eher maues Wachstum an einem Wendepunkt. Lieferprobleme von IT-Komponenten ließen aber nach und auch die Nachfrage der öffentlichen Hand ziehe wieder an, sodass es im zweiten Halbjahr mehr Schwung geben dürfte./ag/bek