Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom nach Quartalszahlen von 60 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe im Bereich IT-Systeme deutlich geschwächelt, wogegen das Cloudgeschäft weiter von einer guten Nachfrage profitiert habe, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine diesjährige operative Ergebnisschätzung (Ebit). Das Schlimmste sollte Cancom aber hinter sich haben, glaubt Froberg. Er rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit einer schrittweisen Verbesserung./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2020 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.