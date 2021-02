Aktie in diesem Artikel CANCOM SE 55,70 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom nach vorläufigen Zahlen von 50 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe ein schwieriges Jahr 2020 mit einem starken Quartal abgeschlossen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Aussichten für 2021 seien gut. Die Aktie werde trotz der 20-prozentigen Erholung seit Jahresbeginn mit einem Branchenabschlag gehandelt und habe noch mehr Luft nach oben./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.