CANCOM Aktie

24,85 EUR -0,10 EUR -0,40 %
STU
Marktkap. 789,46 Mio. EUR

KGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910

ISIN DE0005419105

Symbol CCCMF

09:31 Uhr
CANCOM SE
24,85 EUR -0,10 EUR -0,40%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte von gestiegenen Investitionen der öffentlichen Hand profitiert haben, schrieb Andreas Wolf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Kunden dürften zudem Investitionen vorgezogen haben, um höheren zu erwartenden Hardware-Preisen in diesem Jahr zu entgehen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,80 €		 Abst. Kursziel*:
4,84%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
24,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,63%
Analyst Name:
Andreas Wolf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

