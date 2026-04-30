CANCOM Aktie
Marktkap. 684,07 Mio. EURKGV 29,11
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Seine Umsatzprognose für den IT-Dienstleister entspreche der Konsensschätzung, schrieb Andreas Wolf in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Erwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) liege aber 13 Prozent über der durchschnittlichen Marktschätzung./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cancom SE
Zusammenfassung: CANCOM Hold
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
24,55 €
|Abst. Kursziel*:
5,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
24,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,48%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CANCOM SE
|15:51
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|15:51
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|12.05.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.22
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.22
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|15:51
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)