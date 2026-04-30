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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

CANCOM SE Hold

15:51 Uhr
CANCOM SE Hold
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Seine Umsatzprognose für den IT-Dienstleister entspreche der Konsensschätzung, schrieb Andreas Wolf in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Erwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) liege aber 13 Prozent über der durchschnittlichen Marktschätzung./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Hold

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,55 €		 Abst. Kursziel*:
5,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
24,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,48%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

15:51 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
30.03.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
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