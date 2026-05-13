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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

CANCOM SE Hold

08:36 Uhr
CANCOM SE Hold
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des IT-Dienstleisters verbessere sich, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Hold

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,40 €		 Abst. Kursziel*:
6,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
24,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,48%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

08:36 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: CANCOM SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: CANCOM SE: Termination of the 2025 share buyback programme, cancellation of treasury shares and capital reduction
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
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