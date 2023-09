Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

CANCOM SE Hold

08:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Gespräch habe sich unter anderem um die Logik der jüngsten Übernahme in Österreich gedreht, mit der der IT-Dienstleister zu einem großen Anbieter in einem hochfragmentierten Markt wachse, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Raum für weitere Zukäufe dort, in Deutschland oder der Schweiz gebe es. Auf der Agenda des Managements stehe zudem eine Verbesserung des Barmittelflusses, und es habe bereits zahlreiche Effizienzmaßnahmen für höhere Margen eingeläutet./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 09:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE