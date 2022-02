HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die Aktie des Medizintechnikkonzerns sei angesichts lediglich erwartungsgemäßer Resultate verkauft worden, doch die langfristige Geschäftsdynamik scheine so stark wie noch nie zu sein, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ngu