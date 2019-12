FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie von Carl Zeiss Meditec von 96,30 auf 110,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Ausblick auf die Margen im neu angelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 sowie die Mittelfristprognose seien gewohnt konservativ, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet eine operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) am oberen Rand der Prognose. Der Bericht des Medizintechnikers für das Geschäftsjahr 2018/19 habe derweil keine wesentlichen Überraschungen enthalten./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 14:57 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2019 / 15:02 / MEZ





