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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Carl Zeiss Meditec Hold

10:31 Uhr
Carl Zeiss Meditec Hold
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäftsjahr 2025/26 sei für Carl Zeiss bislang erneut herausfordernd gewesen, geprägt von schwachem Wachstum und rückläufigen Margen, schrieb Sam England in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst wartet auf den Amtsantritt der neuen Konzernchefin Bronwyn Brophy O?Connor, um ein besseres Bild ihrer strategischen Prioritäten zu erhalten./rob/err/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,00 €		 Abst. Kursziel*:
-9,68%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
30,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,56%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

10:31 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
07.07.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
14.05.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
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