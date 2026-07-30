Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,63 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäftsjahr 2025/26 sei für Carl Zeiss bislang erneut herausfordernd gewesen, geprägt von schwachem Wachstum und rückläufigen Margen, schrieb Sam England in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst wartet auf den Amtsantritt der neuen Konzernchefin Bronwyn Brophy O?Connor, um ein besseres Bild ihrer strategischen Prioritäten zu erhalten./rob/err/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,00 €
|Abst. Kursziel*:
-9,68%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
30,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,56%
|
Analyst Name:
Sam England
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|10:31
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|10:31
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.