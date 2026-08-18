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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Carl Zeiss Meditec Hold

12:06 Uhr
Carl Zeiss Meditec Hold
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
31,92 EUR 0,86 EUR 2,77%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Der neue Chef der Jenaer müsse einiges auf dem Schirm haben, schrieb Sam England am Mittwoch. Entscheidend sei aber das China-Geschäft. Von hier blase der stärkste Gegenwind für den Konzern./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 06:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,98 €		 Abst. Kursziel*:
-12,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,28%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

13.08.26 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
12.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
11.08.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
11.08.26 Carl Zeiss Meditec Sell UBS AG
10.08.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Peter Kameritsch, buy
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EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec reports lower earnings in the first half of 2025/26 – Comprehensive package of measures planned
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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