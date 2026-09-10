Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,69 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
AI Analyse
Carl Zeiss Meditec Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt. Bei Carl Zeiss macht er indes nach drei enttäuschenden Quartalen keinen klaren Weg zu einer Erholung aus./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,14 €
|Abst. Kursziel*:
-10,08%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
30,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,50%
|
Analyst Name:
Sam England
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|12:11
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital