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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Carl Zeiss Meditec Hold

12:11 Uhr
Carl Zeiss Meditec Hold
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
30,94 EUR 0,04 EUR 0,13%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt. Bei Carl Zeiss macht er indes nach drei enttäuschenden Quartalen keinen klaren Weg zu einer Erholung aus./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,14 €		 Abst. Kursziel*:
-10,08%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
30,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,50%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

12:11 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
12.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with stable revenue development on a currency-adjusted basis after nine months of 2025/26
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EQS Group EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Peter Kameritsch, buy
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