HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Carl Zeiss Meditec nach gesenkten Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 2018/19 auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Analyst Scott Bardo sprach in einer ersten Reaktion am Mittwoch von einem "bizarren Widerspruch" zu der jüngsten Pflichtmitteilung des Medizintechnikkonzerns. Ein beträchtlicher Teil des nun geringeren Gewinns gehe wohl allerdings auf Kosten in der Forschung und Entwicklung zurück, die eher 2020 verbucht werden sollten. Das habe korrigiert werden müssen. Da die Aktie 2019 aber extrem gut gelaufen sei, dürfte die Stimmung für das Papier nun verhaltener sein./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2019 / 14:19 / GMT

