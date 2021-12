HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Carl Zeiss Meditec nach Geschäftszahlen und einem Ausblick auf 2021/22 auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe das Geschäftsjahr 2020/21 zwar gut abgeschlossen, allerdings nicht so gut, wie insgesamt erwartet worden sei, schrieb Analyst Scott Bardo in einer ersten Reaktion am Freitag. Auch die ausgegebenen Ziele für 2021/22 und die mittelfristigen Ziele seien hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Eine schwache Aktienreaktion sollte daher nicht überraschen./ck/mis