HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 138 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen zeichne sich durch starken Marktpositionen in den Bereichen Augendiagnostik, refraktive Chirurgie und Mikrochirurgie aus, insbesondere in Europa und Asien, schrieb Analyst Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund des kurzfristigen Gegenwinds in China, der Wachstumspläne des Unternehmens in den USA und des fehlenden mittelfristigen Margenpotenzials habe er jedoch derzeit einige Vorbehalte./edh/gl

