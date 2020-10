NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Carrefour nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst James Grzinic sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem "starken dritten Quartal" des französischen Handelskonzerns. Dessen organisches Wachstum habe die Erwartungen um 3 Prozent übertroffen./tih/bek