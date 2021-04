NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Carrefour von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem sehr vielversprechenden Quartal der Franzosen und bezog die Aktienrückkäufe in sein Bewertungsmodell ein. Die Papiere seien attraktiv bewertet./ag/ajx