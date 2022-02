NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Carrefour von 21,75 auf 22,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vollständigen Jahreszahlen bestätigten die neu entdeckte Widerstandsfähigkeit des französischen Handelskonzerns, die anhaltenden Fortschritte auf dem heimischen Markt und eine beeindruckende Entwicklung der freien Barmittel, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu blieben die Aussichten für 2022 gut./gl/jha/