NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carrefour vor Halbjahreszahlen von 16,50 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf dem Heimatmarkt dürfte sich das Wachstum auf vergleichbarer Basis im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal beschleunigt haben, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders gut dürften die Geschäfte des französischen Handelskonzerns in den Supermärkten gelaufen sein. /bek/mis