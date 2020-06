NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carrefour von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 16 auf 17 Euro angehoben. Erstmals seit drei Jahren zeigte sich Analyst Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Studie wieder optimistisch hinsichtlich der Aktien des Handelskonzerns. Der Gewinnzyklus begünstige das Unternehmen, das Handelsgeschäft verbessere sich gegenwärtig und in Brasilien stabilisiere sich die Lage./bek