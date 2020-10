NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ceconomy nach einem Zwischenbericht auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Die gegenwärtigen Geschäfte des Elektronikhändlers liefen solide, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognose von Ceconomy sei besser als erwartet./ajx/mis