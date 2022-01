HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Cewe von 164 auf 150 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der kurzfristige Nachrichtenfluss des Fotodienstleisters dürfte durchwachsen sein, während sich die Umsatzentwicklung 2022 beschleunigen sollte, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte aber seine Schätzungen an, da er nur mit einem verhaltenen vierten Quartal 2021 rechnet./ck/mis