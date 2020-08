NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Cisco nach Zahlen von 44 auf 45 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Prognose des Netzwerkspezialisten zum ersten Geschäftsquartal sei substanziell schwach und habe daher enttäuscht, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte überarbeitete seine Prognosen, berücksichtigt nun aber auch das Geschäftsjahr 2022/23./tav/he