NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Papiere von Cisco nach dem Investorentag des Netzwerkriesen auf ihre "Analyst Focus List" gesetzt und das Kursziel von 67 auf 70 US-Dollar angehoben. Die Einstufung beließ der Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Overweight". Die Veranstaltung habe die Erfolge des Konzernumbaus demonstriert und verbesserte Wachstumsaussichten offenbart./ag/edh