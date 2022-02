NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Clariant von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 23 auf 18 Franken gesenkt. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Chemiekonzern. Damit berücksichtigte er die negativen Auswirkungen der anhaltenden Untersuchung des Unternehmens im Zusammenhang mit möglicherweise falsch verbuchten Rückstellungen und Wertberichtigungen. Clariant hatte daher tags zuvor die Vorlage des Jahresabschlusses kurzfristig verschoben./gl/ck