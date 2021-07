NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Clariant nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,20 Franken belassen. Höhere Rohstoffpreise stünden einem über Erwarten liegenden Umsatz gegenüber, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete die Expertin hohe Volumina, die Preise sowie das Kostensparprogramm des schweizerischen Chemiekonzerns./bek/la