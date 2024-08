SMC Research

Nach Darstellung von SMC-Research ist bei clearvise im ersten Halbjahr nach dem Verkauf von Anlagen Umsatz und EBITDA zurückgegangen, womit die Gesellschaft aber voll im Rahmen der Planung liege. SMC-Analyst Holger Steffen rechnet auf Basis eines jetzt wieder wachsenden Portfolios ab 2025 mit nachhaltigen Umsatz- und Gewinnsteigerungen und leitet daraus ein unverändertes Kursziel von 3,00 Euro ab.

clearvise habe laut SMC-Research im letzten Oktober zwei Windparks in Finnland und zu Jahresbeginn die einzige Biogasanlage verkauft. Infolgedessen sei die Stromproduktion im ersten Halbjahr rückläufig gewesen (-15,3 Prozent auf 234,3 GWh). In Kombination mit den Effekten aus gesunkenen Strompreisen in Deutschland habe daraus ein Umsatzrückgang um 19,2 Prozent auf 18,9 Mio. Euro resultiert, zugleich habe sich das bereinigte EBITDA um 20,7 Prozent auf 12,4 Mio. Euro reduziert.

Damit liege clearvise voll im Plan, der auf Basis der Kapazitäten zu Jahresbeginn einen Output von 440 bis 460 GWh (2023: 533,5 GWh) vorsehe. Unter Berücksichtigung bereits gesicherter Preise (Einspeisetarife oder PPA) werde daraus ein Umsatz von 35,5 bis 37,0 Mio. Euro abgeleitet, der wiederum die Basis für die Erwirtschaftung eines bereinigten Konzern-EBITDA von 21,8 bis 23,1 Mio. Euro darstelle.

Nach dem Rückgang im laufenden Jahr dürften Umsatz und EBITDA in den kommenden Perioden dank eines dynamischen Ausbaus des Portfolios wieder deutlich zulegen. Das Wachstum der Kapazitäten in Betrieb von aktuell 316 MW auf 382 MW bis Ende nächsten Jahres sei bereits gesichert und der Zukauf weiterer Objekte werde geprüft.

Insgesamt sehen die Analysten das Unternehmen damit auf einem wertschöpfenden Expansionskurs, aus dem sie ein unverändertes Kursziel von 3,00 Euro ableiten. Die Aktie habe sich zuletzt gegenläufig entwickelt, was sie in erster Linie als Reaktion auf die derzeit höheren Finanzierungskosten und auf gesunkene Strompreise sehen. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten bleiben laut den Analysten aufgrund des unverändert hohen Bedarfs an Erzeugungsanlagen auf Basis Erneuerbarer Energien, die sich aus den Dekarbonisierungszielen der EU ableiten lassen, aber aussichtsreich. Die Analysten bestätigen daher ihr Urteil „Buy“.

