NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Coca-Cola nach Zahlen von 58 auf 60 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Bonnie Herzog verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf das besser als erwartet ausgefallene Quartal des Getränkeherstellers und die Preismacht des Konzerns./ck/he