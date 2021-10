Aktie in diesem Artikel Coca-Cola Co. 48,62 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Coca-Cola nach einem Bericht über eine anstehende Übernahme des Sportgetränke-Herstellers BodyArmor auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 US-Dollar belassen. Seinen ersten Schätzungen zufolge dürfte der Zukauf

auf den Gewinn je Aktie neutral wirken, das Wachstum aber begünstigen, schrieb Analyst Kaumil Gajrawala in einer am Freitag vorliegenden Studie. Basierend auf den bislang vorhandenen Fakten beurteilt er die Transaktion positiv./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 09:23 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.