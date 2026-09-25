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Coca-Cola Aktie

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Marktkap. 331,96 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Coca-Cola Overweight

21:36 Uhr
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
76,79 EUR -0,32 EUR -0,41%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach mehreren Treffen mit dem Vice President und Leiter der Investor Relations Todd Beiger von 96 auf 95 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Verbraucherdynamik bleibe zwar "uneinheitlich", schrieb Andrea Teixeira in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Doch die Resilienz des Getränkekonzerns, die starke Dynamik bei der Gewinnung von Marktanteilen und die breit gefächerte Präsenz gäben Anlass zur Zuversicht, dass Coca-Cola weiter verlässlich seine Strategie umsetze./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 02:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 02:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock

Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 95,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 87,45		 Abst. Kursziel*:
8,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 87,27		 Abst. Kursziel aktuell:
8,86%
Analyst Name:
Andrea Teixeira 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 92,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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