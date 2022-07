NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Der Getränkehersteller habe vor allem von überraschend hohen Umsätzen profitiert, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Zuletzt habe PepsiCo die Hürde mit einem höheren Ziel für das Wachstum aus eigener Kraft bereits höher gelegt, nun habe Coca-Cola diese Hürde übersprungen./bek/ajx